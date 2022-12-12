Европарламент приостановил упрощение визового режима с Катаром из-за коррупционного скандала

Президент Европейского парламента Роберта Метсола распорядилась вернуть в профильный комитет доклад об упрощении визового режима с Катаром и Кувейтом в связи с коррупционным скандалом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Метсола заявила в понедельник в выступлении перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

"Сегодня я должна была объявить о начале дебатов по переговорному мандату относительно доклада об упрощенном визовом режиме с Катаром и Кувейтом. В свете расследований этот доклад должен быть возвращен в комитет", - объявила она.

"Я знаю, что это еще не конец, и мы продолжим вместе с другими институтами ЕС способствовать расследованию столько, сколько потребуется", - добавила глава парламентского органа Евросоюза.

Упростить визовый режим с Катаром и Кувейтом Еврокомиссия предложила еще в апреле 2022 года, а в июне соответствующее решение согласовали постоянные представители государств ЕС в Брюсселе. Оно предусматривает безвизовый режим для граждан этих двух стран при поездках в ЕС на максимум 90 дней в течение 180-дневного периода.

Отметим, что Роберта Метсола стала первой, кто публично намекнул на вовлеченность Катара в коррупционный скандал, тогда как официально речь идет о незаконном лоббизме "одной из стран Персидского залива".

Напомним, в Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности, правоохранители изъяли примерно 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии стало известно, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли и бывший евродепутат от Италии Пьер-Антонио Панцери. В воскресенье четыре фигуранта дела, включая Кайли и Панцери, были взяты под стражу. Кроме того, активы Кайли были заморожены Грецией, ее родиной.

Также в рамках антикоррупционной операции федеральной прокуратуры состоялся обыск в доме депутата Европейского парламента от Бельгии Марка Тарабелли, который в последние месяцы публично поддерживал Катар.

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