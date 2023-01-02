Экоактивисты облили краской фасад здания Сената Италии

В понедельник утром группа экоактивистов из движения "Последнее поколение" облила краской фасад Сената Италии в Риме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.

В ситуацию вмешались карабинеры, которые задержали пятерых активистов "Последнего поколения".

Пятеро арестованных сейчас находятся в офисах Главного управления полиции, их позиция выясняется.

В своем заявлении активисты оправдывают атаку, объясняя, что "в основе жеста лежит отчаяние, которое вытекает из ряда все более тревожных статистических данных и данных об уже начавшемся эколого-климатическом коллапсе и незаинтересованности политического мира перед лицом того, что обещает быть крупнейшим геноцидом в истории человечества".

Блицатака, как объясняют сами активисты, произошла в 7:45 с помощью струи оранжевой краски, распыленной из огнетушителей.

Активисты заявили, что "небольшой проблеск вдохновения на 2023 год исходит от президента республики Серджо Маттареллы, который в своем обращении к нации 31 декабря заявил, что "вызов, скорее, заключается в том, чтобы смело планировать завтрашний день. Защитить планету, а следовательно, наше будущее, будущее человечества, означает, прежде всего, конкретно решить вопрос энергетического перехода"". "Последнее поколение" просит "немедленно прервать повторное открытие выведенных из эксплуатации угольных электростанций и отменить проект нового бурения для поиска и добычи природного газа".

Президент Сената Игнацио Ла Русса осудил акцию экоактивистов, подчеркнув, что нет "никакого алиби, никакого оправдания поступку, который оскорбляет все институты и что только благодаря выдержке карабинеров он не перерос в насилие". "Сенат был трусливо избран, потому что в отличие от Палаццо Чиги, Палаты депутатов и других учреждений, он никогда не рассматривал до сих пор необходимость создания зоны безопасности вокруг здания", - пояснил он, добавив, что "немедленно созывает на завтра на 15:00 Совет президентства Сената для принятия любого соответствующего решения".

Блицатаку также осудил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пичетто Фратин, а также политики большинства и оппозиции.

"Им, как и тем, кто мажет произведения искусства по всему миру, считая, что таким образом передает послание в пользу защиты окружающей среды, - заявил Пичетто, - я хотел бы напомнить, что борьба с изменением климата находится в центре внимания правительств всего мира". По мнению министра, "важно, чтобы молодежь и все граждане обращали внимание на эти вопросы, но хорошо, что они знают, что все акты вандализма, даже если они являются демонстративными, неприемлемы и не останутся безнаказанными".

Напомним, активисты "Последнего поколения" в последнее время регулярно устраивают акции привлечения внимания в музеях и картинных галереях, приклеивая себя к экспонатам или обливая их краской, но так, чтобы не повредить.