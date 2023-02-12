Землетрясения в Сирии и Турции: погибших уже более 28 тысяч, в регионе беспорядки

Беспорядки на юге Турции сорвали спасательные работы в некоторых местах после смертоносного землетрясения, в то время как количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 28 тысяч человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации BBC.

Немецкие спасатели и австрийская армия приостановили поисковые операции в субботу, ссылаясь на столкновения между неназванными группами. По словам одного из спасателей, ожидается ухудшение ситуации с безопасностью, поскольку запасы продовольствия уменьшаются.

Столкновения между неизвестными группами в провинции Хатай привели к тому, что десятки австрийских военнослужащих вынуждены были искать убежища в базовом лагере вместе с другими международными организациями.

Через несколько часов после того, как Австрия приостановила спасательные работы, министерство обороны страны заявило, что турецкая армия взяла на себя защиту и это позволило возобновить спасательные операции.

Немецкий филиал поисково-спасательной группы ISAR и Федеральное агентство технической помощи Германии также приостановили работу, ссылаясь на соображения безопасности. Немецкие спасательные команды заявили, что возобновят работу, как только турецкие власти признают ситуацию безопасной.

Государственные турецкие СМИ сообщили в субботу, что 48 человек были арестованы за мародерство. По сообщениям, было изъято несколько единиц оружия, а также наличные, драгоценности и банковские карты.

Президент Турции заявил, что использует чрезвычайные полномочия для наказания всех, кто нарушает закон.

Как сообщалось ранее, поисково-спасательной команде в Искендеруне удалось спасти женщину из Украины и ее 4-летнего сына из-под обломков здания.