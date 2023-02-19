Лидеры Азербайджана и Армении провели переговоры впервые за четыре месяца

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу провели первую с конца октября 2022 года двустороннюю встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности при посредничестве США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Встреча Пашиняна и Алиева началась с переговоров, организованных госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, после которых обе стороны заявили, что в заключении мирного соглашения достигнут прогресс.

После трехсторонних переговоров офис армянского премьера заявил, что тот подтвердил решимость Армении достичь соглашения, которое "действительно будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе".

Но на панельной дискуссии о развитии безопасности на Южном Кавказе оба выразили противоположные позиции сторон относительно статуса Нагорного Карабаха, блокады Лачинского коридора и направления будущих переговоров.

"Я думаю, что Азербайджан и Армения должны продемонстрировать, что переход от длительного противостояния, взаимной ненависти и вражды должен завершиться", - сказал азербайджанский президент во время дискуссии.

В то же время он обвинил Армению в оккупации азербайджанских земель в течение почти 30 лет и раскритиковал чиновника самопровозглашенного Нагорного Карабаха.

В ответ премьер Армении заявил, что "Азербайджан принял политику мести" и спросил, хотят ли лидеры обеих стран использовать свою встречу для "разжигания нетерпимости, ненависти, агрессивной риторики", или для того, чтобы улучшить ситуацию.

За несколько дней до встречи Алиева и Пашиняна стало известно, что Армения завершила работу над очередным этапом договора об установлении мира и отношений с Азербайджаном и направила азербайджанской стороне предложения.

Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана, но во время первой войны в начале 1990-х годов на территории, населенной преимущественно этническими армянами, было провозглашено непризнанное государство. Во время шестинедельной войны 2020 года Азербайджан вернул большую часть утраченной территории.

Больше о последних событиях в Нагорном Карабахе читайте в статье: Азербайджан замораживает войну: почему Россия позволила сделать холод оружием против Армении.