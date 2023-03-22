Парламент Франции поддержал план Макрона по строительству новых АЭС

Парламент Франции подавляющим большинством голосов проголосовал за правительственный инвестиционный план по атомной энергетике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

План обновления атомной энергетики, ключевым пунктом которого является запланированное строительство шести новых ядерных реакторов, был одобрен 402 голосами "за" и 130 "против".

"После Сената в прошлом месяце нижняя палата сегодня вечером подавляющим большинством проголосовала за атомный план... Результат совместной работы, направленной на борьбу с изменением климата и обеспечение нашего энергетического суверенитета", - написала премьер-министр Элизабет Борн в Twitter.

Президент Эммануэль Макрон стремится вернуть инициативу с помощью новых реформ в ближайшие недели после того, как его правительство оказалось под угрозой отставки из-за плана пенсионной реформы, и ядерная энергетика является одним из вопросов, по которым его центристская партия сходится во мнениях с консервативными "Республиканцами" и ультраправым "Национальным объединением".

Макрон стремится начать строительство первого ядерного реактора нового поколения EPR2 до конца своего второго пятилетнего срока в мае 2027 года в рамках плана строительства шести новых реакторов стоимостью 52 миллиарда евро.

Этот план появился в то время, когда Франция испытала многомесячные серьезные перебои в работе существующего парка из 56 реакторов, что привело к 30-летнему минимуму производства ядерной энергии, а строящийся на западе Франции реактор первого поколения EPR годами отстает от графика и превышает бюджет на миллиарды евро.

Напомним, 11 европейских стран обязались теснее сотрудничать по всей цепочке поставок атомной энергии и способствовать совместным промышленным проектам в сфере новых генерирующих мощностей, а также новых технологий, таких как малые реакторы.