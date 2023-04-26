Белый дом приветствовал переговоры Зеленского с лидером Китая

Белый дом приветствовал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский в среду провел переговоры с президентом Китая Си Цзиньпином, но выразил предостережение относительно того, может ли этот разговор привести к "какому-то значимому мирному движению или плану".

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы приветствуем новость о телефонном разговоре между президентом Си и президентом Зеленским. Мы считаем, что это хорошо. Мы уже давно говорили о том, что считаем важным для президента Си и официальных лиц КНР услышать украинскую точку зрения на это незаконное и неспровоцированное вторжение России", – заявил Кирби.

"Приведет ли это к какому-то значимому мирному движению, плану или предложению, я просто не думаю, что мы знаем это прямо сейчас", – добавил он.

Отвечая на вопрос, может ли Китай помочь в заключении мирного соглашения, Кирби повторил, что это должно быть на условиях Зеленского, заявив, что соглашение не будет "устойчивым или надежным, если украинцы и президент Зеленский лично не будут поддерживать его".

Кирби сказал, что у Белого дома не было предварительной информации о том, что звонок между Си и Зеленским состоится, добавив, что "мы не обязательно ожидали этого".

Телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина стал первым после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

После переговоров стало известно, что Зеленский назначил уволенного в марте министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина послом Украины в Китае.

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