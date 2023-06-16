В Чехии одобрили ужесточение законодательства о конфликте интересов, бьющее по экс-премьеру

В пятницу депутаты нижней палаты чешского парламента согласились ужесточить законодательство о конфликте интересов, чтобы запретить политикам владеть СМИ, что стало прямым ударом по бывшему премьер-министру-популисту Андрею Бабишу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

В 200-местном парламенте депутаты проголосовали 85-79 голосами за внесение изменений в действующий закон и запрет на владение СМИ для членов парламента, правительства и президента.

Оппозиционное центристское движение ANO, которое возглавляет Бабиш, решительно протестовало против этого шага и угрожало оспорить его в Конституционном суде. Бабиш не присутствовал на голосовании, но позже заявил, что пока не планирует уходить из политики.

Поправка все еще требует одобрения верхней палаты парламента, Сената, где правящая коалиция имеет комфортное большинство, а затем утверждения президентом.

Бабиш, один из самых богатых людей страны, был обязан по закону передать право собственности на свои предприятия двум трастовым фондам в феврале 2017 года. К ним относятся две общенациональные газеты и популярная радиостанция, за которые его называют "чешским Берлускони".

68-летний Бабиш проиграл президентские выборы отставному генералу армии Петру Павелу в начале этого года. Его партия оказалась в оппозиции после поражения на всеобщих выборах 2021 года.

Несмотря на ряд скандалов, Бабиш остается популярным. Следующие парламентские выборы запланированы на 2025 год.

Согласно опросу, движение ANO получило бы 33,5% голосов на выборах в Палату представителей Чехии, если бы они состоялись в прошлом месяце.