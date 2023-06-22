Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне

Участники Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, которая проходила в среду и четверг, совокупно пообещали направить дополнительные 60 миллиардов долларов на нужды Киева в восстановлении и отстройке.

Об этом говорится в итоговом документе конференции, текст которой есть в распоряжении "Европейской правды".

В упомянутую сумму входят, среди прочего, средства многолетнего фонда Европейского Союза на сумму до 50 миллиардов евро, 1,3 миллиарда долларов, которые пообещали выделить Соединенные Штаты, и 3 миллиарда долларов кредитных гарантий со стороны Великобритании.

В свою очередь Швейцария объявила о дополнительной поддержке в размере 1,5 млрд швейцарских франков до 2027 года, а Франция анонсировала предоставление Украине еще 40 млн евро помощи для неотложного восстановления в 2023 году.

"Межведомственная платформа координации донорской помощи Украине продолжит поддерживать согласование обязательств доноров с приоритетами раннего восстановления и реформ", – отмечается в заявлении.

Кроме того, почти 500 компаний из 42 стран мира с общей стоимостью активов более 5,2 триллиона долларов США и 21 сектора экономики уже подписали так называемый Украинский бизнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взяв на себя обязательства поддержать восстановление и реконструкцию Украины.

"Компании со всего мира согласились сотрудничать с Украиной, чтобы помочь реализовать ее огромный потенциал в приоритетных секторах, в частности энергетики, технологий, инфраструктуры и финансов, а также применить свой опыт в развитии частного сектора Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, 21-22 июня в Лондоне состоялась очередная Конференция по восстановлению Украины. Она является продолжением ежегодных Конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.