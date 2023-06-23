Президент Чехии заявил, что его страна находится в информационной войне с Россией

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна втянута в информационную войну с Россией.

Об этом он сказал в своей вступительной речи на конференции "СМИ и Украина" в Праге в четверг, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Организатор конференции, Чешское радио, стало мишенью массированной хакерской атаки в день проведения мероприятия, в результате чего сайт был недоступен с самого утра четверга. Чешское радио сообщило, что кибератака, похоже, была осуществлена на саму конференцию.

Чехия ведет с Россией информационную войну, а не обычную, заявил Павел на конференции, добавив, что почва для войны России в Украине закладывалась в информационном пространстве задолго до вторжения.

Действительно, первой целью военных агрессоров в военное время является информация, потому что отделение людей от правды помогает агрессорам победить, добавил чешский президент.

Четверг был напряженным днем для хакеров, поскольку веб-сайт Министерства иностранных дел Чехии также подвергся DDoS-атаке со стороны прокремлевской хакерской группировки NoName в течение дня. DDoS-атаки заключаются в перенаправлении большого объема интернет-трафика на веб-сайты, что перегружает их серверы и приводит к их выходу из строя.

По словам хакерской группы, атака связана с опубликованным в среду докладом МИД, в котором содержался призыв к изменению отношений с Россией. "Чешская политика в отношении России в ближайшие месяцы будет сосредоточена на том, как способствовать победе Украины в российской войне и как способствовать международной изоляции России", – заявил министр иностранных дел Ян Липавский на презентации доклада.

"Мы будем и в дальнейшем укреплять нашу способность противодействовать гибридным действиям России. Мы хотим продолжать ограничивать контакты с Россией только до базового уровня в четко определенных сферах. Мы будем поддерживать российское гражданское общество и правозащитников", – добавил он.

Хакеры из группировки NoName также заявили в своем Telegram-аккаунте, что атаковали сайты автовокзала Прага-Флоренция, Пражской компании общественного транспорта и сервис mojeID, который используется для аутентификации пользователей в различных интернет-сервисах.