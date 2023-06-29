Глава МИД Британии: Германия должна стать постоянным членом Совбеза ООН

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в четверг поддержал рост количества постоянных членов Совета безопасности ООН с правом вето, что могло бы нивелировать нынешнее влияние России.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Times, Клеверли заявил в выступлении в аналитическом центре Chatham House.

По мнению главы британского МИД, состав Совбеза ООН должен быть увеличен вдвое: туда должны войти Бразилия, Индия, Германия, Япония и представитель Африки. По его мнению, это сделает российское вето "менее значимым".

"Грубое вторжение России в Украину является спланированным нападением на Устав ООН и на основные принципы международного порядка, который был разработан, прежде всего, для того, чтобы положить конец всем попыткам завоевания и аннексии", – сказал он.

"Я знаю, что это смелая реформа. Но она откроет для Совета безопасности путь в 2020-е годы", – добавил министр.

Клеверли считает, что для реформы Совбеза ООН необходимо "прямое взаимодействие" с Китаем.

"Если я собираюсь продвигать реформу, которую я намерен продвигать в многосторонней системе, Китай является очень важным и влиятельным игроком во многих институтах, и поэтому взаимодействие с ним является важной частью повестки дня", – пояснил глава МИД Британии.

Как известно, в состав Совета безопасности ООН входят пять постоянных членов – Великобритания, США, Китай, Россия и Франция – и десять непостоянных членов, которых избирают на двухлетний срок.

Вопрос о реформе органа особенно остро встал ввиду полномасштабного вторжения России, которая имеет право вето и может блокировать любые решения, которые привлекут ее к ответственности за нарушение международного права.

Напомним, США начали разработку предложения реформы Совета безопасности ООН, которая предусматривает расширение его состава для лучшего представительства регионов мира, но без предоставления права вето.