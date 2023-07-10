США впервые признали, что знали о неформальных переговорах экс-чиновников с РФ

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США знали о встречах бывших американских чиновников с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он рассказал ABC News.

По словам чиновника Белого дома, в Вашингтоне "в целом знали о том, что эти дискуссии происходят на частном уровне". В то же время он заверил, что правительство США не участвовало в переговорах.

"Мы не передавали через них сообщения. Мы не создавали для них почву. Мы не поощряли эти дискуссии и не порождали их никоим образом", – подчеркнул Кирби.

Отвечая на вопрос о том, не должна ли была Украина знать об этих встречах, он отметил, что "нет ничего необычного в том, что частные лица обсуждают с российскими официальными лицами любой круг вопросов".

"Президент был непреклонен: ничего не будет сказано об Украине, о прекращении этой войны без Украины за столом переговоров. Поэтому я могу понять беспокойство и обеспокоенность по этому поводу. Но еще раз хочу заверить, что правительство США не стоит за этими переговорами", – подчеркнул Кирби.

Ранее появилась информация, что в Киеве обеспокоены сообщениями о встречах бывших американских чиновников с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, опасаясь, что это может свидетельствовать об ослаблении поддержки Украины со стороны США.

Напомним, телеканал NBC News сообщил, что группа бывших высокопоставленных американских властей провела неформальную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в апреле этого года, чтобы "заложить основу для потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине".

По данным СМИ, участники переговоров проинформировали об их содержании администрацию президента США Джо Байдена. Но там позже заявили, что не санкционировали такие тайные встречи и не поддерживали их.