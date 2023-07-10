Более 60% европейцев поддерживают помощь Украине оружием

64% европейцев поддерживают то, что ЕС финансирует военную помощь для Украины, и столько же одобрительно относятся к тому, что Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения "Евробарометр", который регулярно проводится во всех странах-членах.

Весенний опрос проводился методом личных интервью в период с 31 мая по 21 июня во всех 27 странах-членах. Всего опросили более 26 400 граждан стран ЕС.

56% респондентов довольны тем, как ЕС отреагировал на открытое вторжение России в Украину, и 54% довольны реакцией собственного государства.

64% опрошенных поддерживают финансирование и поставки оружия для Украины, и столько же одобрительно относятся к тому, что Украина стала кандидатом на вступление в Евросоюз.

88% поддерживают предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны и 86% одобряют приют в ЕС для украинцев, которые из-за войны уехали за границу.

75% одобряют финансовую помощь для Украины, 72% – санкции против России.

66% согласны с блокировкой в ЕС контролируемых Кремлем пропагандистских информационных ресурсов, как Sputnik и RT (Russia Today).

Как сообщалось, другой опрос в Германии показал, что мнения по поводу оружия для Украины разделились.