СМИ узнали, зачем Зеленский написал гневное сообщение на пути к саммиту НАТО

Президент Владимир Зеленский пытался повлиять на ход дискуссий на саммите НАТО во вторник, когда стало известно, что текст итоговой декларации изменили на формулировки, менее выгодные для Украины, по настоянию США и Германии.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от более десятка дипломатов и чиновников, участвовавших в саммите Альянса, пишет "Европейская правда".

По данным СМИ, еще в понедельник вечером текст итоговой декларации Вильнюсского саммита НАТО не был согласован, но в нем предлагались более четкие пути членства для Киева (какие именно, Bloomberg не уточняет).

Но по настоянию США и Германии формулировки изменили на менее приятные для Украины, которые и попали в финальный документ. Когда во вторник об этом узнала украинская делегация, она решила опубликовать провокационный твит от имени Зеленского.

Украинская делегация пыталась таким образом повлиять на ход дискуссий в рамках НАТО, но реакция была обратной. Особенно разозлились США, которых о сообщении в соцсетях не предупреждали, что заставило вмешаться британскую и частично немецкую делегацию.

"Когда ситуация грозила выйти из-под контроля, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак позвонил советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, но текст все равно был утвержден еще до приезда украинцев", – пишет Bloomberg.

Когда Зеленский прибыл на саммит во вторник вечером, его откровенно раскритиковали другие лидеры. Во время совместного ужина его призвали "остыть" и оценить весь пакет решений по Украине, добавляет издание.

Уже в среду Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине. Он позже объяснил, что до сих пор считает формулировки декларации "абсурдными", но выразил уверенность, что Альянс не будет выдвигать политические требования для приглашения Украины к вступлению в НАТО.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

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