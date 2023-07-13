Байден и лидеры стран Северной Европы дали обещание Украине

По итогам саммита США и стран Северной Европы в Финляндии в пятницу лидеры этих государств пообещали продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома, пишет "Европейская правда".

13 июля 2023 года президенты Финляндии и США, а также премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции встретились в Хельсинки на третьем саммите лидеров США и Северных стран.

На встрече страны Северной Европы и Соединенные Штаты подтвердили свое однозначное осуждение агрессивной войны России против Украины.

"Они пообещали продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе путем предоставления устойчивой безопасности, экономической, правовой и гуманитарной помощи", – говорится в заявлении Белого дома.

Лидеры также обязались продолжать дипломатические усилия для создания как можно более широкой международной поддержки справедливого и прочного мира в Украине, основанного на принципах Устава Организации Объединенных Наций.

Это предполагает усиление взаимодействия и диалога с глобальными партнерами по вызовам, с которыми сталкивается Украина из-за войны, подчеркнули в Белом доме.

Ранее страны Северной Европы – Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция – приветствовали декларацию G7 о безопасности обязательства для Украины и объявили о своей готовности способствовать ее долгосрочной безопасности.

Как стало известно ранее, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о "гарантиях безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности".