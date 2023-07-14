Как США убеждают Сербию присоединиться к санкциям против РФ

Соединенные Штаты послали мощный сигнал сербской власти, которая уклоняется от введения санкций против РФ.

Этим сигналом стало введение санкций против наиболее пророссийского политика в нынешней власти – руководителя Агентства безопасности и информации Александара Вулина.

В Сербии не исключают, что вскоре санкционный список будет расширен. Конечно, если сербские власти не сделают из этого выводы.

Несмотря на то, что президент Александар Вучич пока не спешит увольнять Вулина, в его риторике снова появились намеки на возможность присоединения к санкциям против РФ, говорится в статье редактора ЕвроПравды Юрия Панченко США усиливают давление: какие последствия будут иметь санкции против главного агента влияния РФ в Сербии.

Руководитель сербских спецслужб "использует свои полномочия для поддержки России, "способствуя ее злонамеренной деятельности, которая подрывает безопасность и стабильность на Западных Балканах, и предоставляя России возможности для дальнейшего усиления своего влияния в регионе".

Именно с такой формулировкой Министерство финансов США 11 июля объявило о введении санкций против руководителя Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина.

Также Вулина обвинили в том, что он "поддерживает взаимовыгодные отношения с сербским торговцем оружием Слободаном Тешичем, который находится под санкциями США, помогая ему обеспечивать свободное перемещение нелегальных поставок оружия через границу Сербии".

Стоит объяснить: Александар Вулин считается пророссийским политиком даже на фоне остальной сербской власти (традиционно близкой к Кремлю).

"Санкции против Александара Вулина не были введены из-за какого-то преступления, коррупции или чего-то другого, санкции были введены против него из-за его отношения к Российской Федерации", – оперативно прокомментировал топ-новость президент Александар Вучич.

Решение Минфина США стало мощным ударом для сербского президента – Вулин, как считается, входит в его ближайший круг доверенных лиц.

А соответственно, увольнение его с должности главы Агентства безопасности и информации способно реально ослабить Вучича.

Однако и проигнорировать предупреждение из Вашингтона для Вучича также выглядит более чем опасно.

Даже санкций только от США будет достаточно, чтобы существенно ухудшить положение сербского президента. Последний раз Соединенные Штаты вводили санкции против режима Слободана Милошевича – и Вучич прекрасно знает, чем это завершилось.

Сейчас Сербия является единственной из стран-кандидатов в члены ЕС (кроме Турции, которую в этом статусе уже де-факто не воспринимают), которая до сих пор не присоединилась к западным санкциям против России.

Чтобы окончательно не поссориться ни с Кремлем, ни с Западом, Вучич пытается создавать инфоповоды, отвлекающие внимание Запада от вопроса санкций, а также часто делает противоположные заявления.

Еще в начале года казалось, что Вучич, согласившийся на другой болезненный компромисс – франко-германский план урегулирования споров с Косово, – будет вынужден пойти на уступки и в отношении санкций.

Однако, как только компромисс по Косово был удачно торпедирован Вучичем, риторика Белграда изменилась и в отношении санкций. Последним сигналом стало увольнение министра экономики Раде Башты, единственного из сербских топ-чиновников, который призвал присоединиться к санкциям против РФ.

По иронии судьбы голосование в Скупщине по отставке Башты состоялось в один день с обнародованием решения Минфина США о санкциях против Вулина.

Вполне вероятно, что это не случайность, и в Вашингтоне тем самым послали однозначный сигнал Белграду: с играми в "многовекторность" пора заканчивать и наконец определяться, на чьей ты стороне.

Подробнее – в материале Юрия Панченко США усиливают давление: какие последствия будут иметь санкции против главного агента влияния РФ в Сербии.