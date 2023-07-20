Между ЕС и Британией едва не возник скандал из-за названия Фолклендов

Дипломатический скандал едва не вспыхнул после того, как Евросоюз в принятой на саммите ЕС-Латинская Америка (EU-CELAC) декларации назвал британские Фолклендские острова Мальвинскими, как их называет Аргентина, которая все еще имеет на них претензии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскритиковал ЕС за "неудачный выбор слов" после того, как Евросоюз, похоже, поддержал аргентинское название Фолклендских островов.

В декларации говорится: "По вопросу суверенитета над Мальвинскими/Фолклендскими островами, ЕС принял во внимание историческую позицию Латинской Америки, которая основывается на важности диалога и уважения к международному праву в мирном разрешении споров".

Пресс-секретарь Сунака заявил, что теперь ЕС "уточнил, что их позиция по Фолклендским островам не изменилась". "Чтобы было понятно, Фолклендские острова являются британскими, это был выбор самих жителей островов", – добавил он, цитируя ЕС.

"На референдуме 2013 года 99,8% жителей Фолклендов проголосовали за то, чтобы быть частью Британии. Это позиция, которую поддерживает международное сообщество. Эта позиция поддерживается международным правом и Уставом ООН, который является обязательным для всех членов ООН", – резюмировал пресс-секретарь британского премьера.

В то же время в заявлении, распространенном после спора, внешнеполитическая служба ЕС разъяснила позицию: "Государства-члены ЕС не изменили своих взглядов и позиций в отношении Фолклендских/Мальвинских островов".

Фолклендские острова официально классифицируются как британская заморская территория – позиция, которую ЕС подтвердил в Лиссабонском договоре 2009 года. Аргентина давно призывает к переговорам о суверенитете архипелага – требование, от которого британское правительство отказывается с 1982 года, когда Лондон отстоял Фолкленды после их оккупации Аргентиной.

В 2020 году МИД Британии сообщил о том, что Фолклендские острова теперь полностью свободны от смертоносных минных полей почти через 40 лет после окончания конфликта, в ходе которого были заложены тысячи взрывных устройств.