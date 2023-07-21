В Эстонии в 40 раз выросло количество получателей международной защиты за год

Прибытие украинских беженцев и введенные в отношении граждан РФ, а также Беларуси санкции и ограничения оказали наибольший эффект на миграционную статистику Эстонии по итогам 2022 года.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает пятый бюллетень "Миграционная статистика", который опубликовали Министерство культуры Эстонии совместно с представительством Европейской миграционной сети.

Как говорится в документе, вместо "обычных около 50 человек" в Эстонии международную защиту получили 2107 человек, что в 42 раза больше.

"За год количество получателей международной защиты увеличилось на 4480 процентных пунктов", – утверждают авторы бюллетеня.

Как отмечается в документе, из-за полномасштабной военной агрессии России против Украины в 2022 году Евросоюз впервые ввел временную защиту для беженцев от войны, а Эстония в том же году предоставила ее 41 639 гражданам Украины.

Уточняется, что большинство получателей международной защиты в 2022 году также были гражданами Украины, которые не могли претендовать на временную защиту, поскольку покинули Украину еще до начала военных действий.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Германии выделило пять миллионов евро Союзу рабочих самаритян (ASB) на следующие 18 месяцев для помощи украинским беженцам в Грузии.

Перед этим стало известно, что Федеральное правительство Канады запускает новую иммиграционную программу для украинских беженцев, что позволит тем, кто находится в Канаде с семьей, получить статус постоянного резидента.