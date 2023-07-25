Из-за лесных пожаров на Сицилии закрыли аэропорт Палермо

Пожар, возникший в горах на Сицилии вокруг аэропорта Палермо Фальконе-Борселино, достиг периметра аэродрома, который решили временно закрыть до 11 часов утра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ANSA.

Пожарные бригады работают над тем, чтобы потушить пламя. На данный момент отменены восемь авиарейсов.

фото Ansa

Пожары, которые уже несколько часов охватывают район Инсерра в Палермо, угрожают больнице Червелло. Пожарные заняты тушением с прошлой ночи.

Пламя также охватило автомагистраль Палермо – Мазара-дель-Валло.

Юг Италии уже несколько недель страдает от экстремальной жары. В понедельник в Палермо были зафиксированы рекордные 47 градусов Цельсия.

На соседнем острове Сардиния было на один градус больше. Метеостанция в Джерзу зафиксировала 48 градусов в 17:00 – самую высокую температуру июля за всю историю наблюдений.

В Палермо создан муниципальный центр по чрезвычайным ситуациям из-за пожаров, охвативших холмы вокруг сицилийской столицы. Пожары затронули, в частности, гору Капо Галло, мыс, с которого открывается вид на приморский курорт Монделло, и холм Беллолампо, где горит один из резервуаров городской свалки, источая ядовитые испарения.

Жители нескольких домов в районе Пиццо Селла и приморского поселка покинули их из-за угрозы пожара или непригодного для дыхания воздуха. Органы гражданской защиты призывают не выходить из дома из-за опасности отравления диоксином.

Напомним, из-за аномальной жары в последние недели лесные пожары вспыхивали в нескольких странах Европы.

В воскресенье, 23 июля, крупный пожар начался в северной части популярного у туристов острова Корфу в Греции.

23 июля в Греции зафиксировали температурный рекорд, когда воздух прогрелся более чем до 46 градусов Цельсия.