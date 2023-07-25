Норвегия передала еще 22 млн евро в фонд ЕС, из которого помогают Украине оружием

Европейский Союз во вторник подписал с Норвегией соглашение о предоставлении добровольного финансового взноса на мероприятия помощи в рамках Европейского фонда мира для поставки военной техники Вооруженным силам Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил Совет Евросоюза.

Согласно договору, Норвегия передает в Европейский фонд мира добровольный финансовый взнос в размере 250 миллионов норвежских крон (примерно 22 миллиона евро), который будет использован для поставки боеприпасов и запчастей для танков Leopard 2.

Это – уже второй взнос Норвегии в фонд ЕС, а общий размер норвежской финансовой помощи для Европейского фонда мира составляет 400 миллионов норвежских крон (примерно 36,5 миллиона евро).

Напомним, что предыдущий финансовый вклад Норвегии в размере почти 15 миллионов евро пошел на обеспечение тренировочной миссии ЕС для обучения украинских военных.

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого сейчас составляет около 12 миллиардов евро. Из него государствам-членам ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. Всего из фонда уже потрачено около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.

На прошлой неделе министры иностранных дел ЕС впервые обсудили предложение, которое предусматривает выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на покупку и пожертвование оружия для Украины и обучение украинских войск.