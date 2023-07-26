Руководство Бундесвера на стратегическом уровне не имеет замечаний к действиям ВСУ - посол в Германии

Украинский посол в Германии Алексей Макеев заявил, что "на стратегическом уровне" руководство Бундесвера не имеет замечаний к тому, как Вооруженные силы Украины защищают свои земли и осуществляют контрнаступление.

Об этом Макеев сказал в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

По словам дипломата, "на стратегическом уровне нет никакого недовольства теми или иными действиями ВСУ. Кроме того, Украина находится на постоянной связи Министерством обороны Германии и обменивается опытом и получает советы.

"Мы сами обращаемся к немецким партнерам с просьбой проводить так называемый After Action Review – это стандартная процедура, которая проводится после операций, после каждого дня учений, что было сделано правильно, что нет. Мы очень ценим их советы относительно того, что и как надо делать. Это происходит как на тактическом, так и стратегическом уровне и является частью подготовки наших Вооруженных сил", – пояснил Макеев.

Он добавил, что в Берлине понимают ситуацию с недостаточным количеством вооружения в Украине – в частности бронетехники, систем ПВО и самолетов.

"Поэтому когда мы говорим о Kampf der verbundenen Waffen (общевойсковой бой), мы должны понимать, что нам, к сожалению, не хватает дальнобойной артиллерии и преимущества в воздухе. В таких условиях то, что мы делаем, находит полное понимание и поддержку высшего командования", – подчеркнул посол.

Напомним, накануне в издании Bild появилась публикация о секретном документе Бундесвера с критическими оценками использования ВСУ освоенных на Западе методов ведения войны, в частности разделения украинских бригад и отсутствия надлежащей подготовки командного состава.

Депутат немецкого Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер на это заявил, что западные партнеры, в частности Германия, должны были бы предоставить Украине все необходимое оружие, а не выступать с критическими замечаниями относительно действий украинских военных.