ЕС хочет закупить пожарные самолеты на фоне ухудшения климатической ситуации

Европейский Союз хочет подписать в этом году контракты на закупку до 12 пожарных самолетов, которые станут первыми в его полной собственности, чтобы улучшить свою способность бороться с пожарами, вызванными изменением климата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В прошлом году ЕС удвоил свой существующий резервный парк пожарных самолетов после того, как разрушительные пожары прошлым летом на юге Европы исчерпали возможности предыдущего парка, состоящего из 13 самолетов.

В настоящее время флот состоит из 28 самолетов, которые ЕС арендует у стран ЕС или на рынке, чтобы сформировать общеевропейский буфер во время сезона лесных пожаров.

Но поскольку изменение климата увеличивает риск сильных пожаров, еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что Брюссель хочет, чтобы в этом году были подписаны контракты на покупку 12 самолетов, принадлежащих ЕС, а также еще 12 для усиления национальных флотов стран-членов.

"Мы могли бы получить первые самолеты через два года. А весь флот будет готов к концу десятилетия", – сказал Ленарчич.

По словам Ленарчича, канадская компания De Havilland согласилась возобновить производство самолетов Canadair, если будут заказы со стороны ЕС.

Шесть стран-членов ЕС подпишут контракты: Хорватия, Франция, Греция, Италия, Португалия и Испания. ЕС профинансирует покупку 12 самолетов для собственного флота, тогда как страны-члены заплатят за свои собственные.

В заявлении De Havilland говорится, что компания завершила критическую проверку дизайна DHC-515 Firefighter и планирует "заключить контракты с клиентами в ближайшие месяцы, а первую поставку осуществить до начала пожароопасного сезона 2027 года".

Европа столкнулась с очередным летом катастрофических экстремальных погодных условий. В ряде стран бушуют масштабные лесные пожары.

"Ситуация, которую мы наблюдаем на юге Европы, свидетельствует о том, что мы находимся в климатическом кризисе. Он уже здесь", – сказал Ленарчич.

Страны ЕС несут ответственность за реагирование на лесные пожары и обращаются за помощью к резерву ЕС только тогда, когда им нужна поддержка. ЕС также может предложить экстренную поддержку странам, которые не являются членами Евросоюза.

Ленарчич сказал, что последствия, вызванные изменением климата, сейчас обходятся Европе по меньшей мере в десятки миллиардов евро в год – расходы, которые будут расти, если страны срочно не сократят сжигание ископаемого топлива и выбросы углекислого газа, которые нагревают планету.

Напомним, министр гражданской защиты Греции Василис Папагеоргиу в среду объявил о введении чрезвычайного положения во всех муниципальных единицах острова Родос, где уже более недели борются с лесными пожарами.

В среду пожары в Греции унесли жизни еще двух человек. Перед этим сообщалось о трех погибших.