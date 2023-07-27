Кардинала Ватикана могут посадить за неудачные инвестиции в недвижимость

Кардиналу Джованни Анджело Беччиу грозит несколько лет заключения за участие в убыточной для Ватикана сделке с недвижимостью в Лондоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил dpa.

Отмечается, что это первый случай, когда кардинала обвиняют в суде Ватикана.

Прокурор Ватикана Алессандро Дидди попросил для кардинала семь лет и три месяца заключения, обвинив его в злоупотреблении служебным положением и присвоении средств, связанных с инвестициями в элитную недвижимость.

В основе судебного процесса – покупка Ватиканом недвижимости в лондонском районе Челси, когда Беччиу занимал должность в Государственном секретариате в 2011-2018 годах.

Отмечается, что в результате Ватикан вложил больше денег, чем планировал, что привело к потере более 100 млн евро. Впоследствии здание продали.

После обвинений Беччиу потерял кардинальские привилегии, его также отстранили от участия в выборах Папы, но он сохранил титул кардинала. Папа Франциск также отстранил его от должности надзирателя за канонизацией и беатификацией.

В то же время Беччиу утверждает, что он не виноват, и убеждает, что нет никаких доказательств, подтверждающих обвинения, заявив, что его показали в "абсолютно искаженном виде". Это, по его словам, привело к запятнанию его репутации как "человека и как священника".

Ранее сообщалось, что в Ватикане начинается знаковый судебный процесс по финансовому мошенничеству, в котором фигурируют 10 человек, в том числе кардинал.

В 2021 году Ватикан впервые в истории обнародовал информацию о своих владениях недвижимостью, указав, что обладает более 5000 объектами недвижимости, преимущественно в Италии.