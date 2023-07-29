В Польше суд арестовал 21 украинца за незаконное производство сигарет

Польский суд арестовал на три месяца 21 гражданина Украины, подозреваемого в участии в организованной преступной группировке, которая занималась нелегальным производством табачных изделий в Вальбжихе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

21 человека задержала полиция в цехе в Вальбжихе, где происходило нелегальное производство сигарет, сообщила в субботу Свидницкая окружная прокуратура.

"В помещении были изъяты, в частности, станки для производства сигарет, значительное количество табачных листьев и большое количество изготовленных, готовых к продаже пачек сигарет без акцизных марок", – сообщила прокуратура.

Задержанным предъявили обвинение, среди прочего, в участии в организованной преступной группе, которая занималась незаконным производством табачных изделий.

По ходатайству прокуратуры Окружной суд в Вальбжихе арестовал 21 подозреваемого на три месяца.

Напомним, в Польше трем лицам предъявили обвинения по делу о нелегальных сигаретах, в котором были задержаны бывший вице-премьер-министр Роман Я. и его сын Губерт Я.