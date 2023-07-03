Саммит НАТО в Вильнюсе будут охранять 3 тыс. военных Литвы и еще 1 тыс. из стран Альянса

Для охраны саммита НАТО в Вильнюсе привлекут три тысячи военнослужащих из армии Литвы, также прибудет около тысячи военных из стран Альянса.

Об этом на пресс-конференции заявил командующий Силами военной безопасности саммита НАТО, Лютаурас Багочюнас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, литовская армия выделит 3000 военных для обеспечения безопасности саммита.

"Приедет также около 1000 военных НАТО, которые также помогут в обеспечении безопасности, будут работать вместе с армией и другими службами, отвечающими за безопасность", – добавил Багочюнас.

Военные обеспечат безопасность и помогут другим службам.

"Они будут обеспечивать безопасность критических объектов, важной инфраструктуры, мостов, виадуков. Будут поддерживать другие службы, заниматься поиском взрывчатки, охранять воздушное пространство и наблюдать за ним. Кроме того, военные будут управлять автомобилями делегаций, выполнять другие специфические задачи", – сказал он, отметив, что военные будут вооружены.

В то же время первый заместитель Службы охраны руководства Паулюс Немира добавил, что всего за безопасность саммита будут отвечать 12 тысяч должностных лиц и военных.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Ранее Литва возобновила контроль на границах со странами Шенгенской зоны, а Германия начала развертывание системы противовоздушной обороны Patriot.

Также сообщалось, что на время саммита НАТО в Вильнюсе Испания отправит туда зенитно-ракетный комплекс NASAMS с военной базы Лиелварде в соседней Латвии.