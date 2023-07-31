У Орбана снова заблокировали ратификацию вступления Швеции в НАТО

Венгерская партия власти "Фидес" в понедельник ожидаемо не явилась на инициированное оппозицией внеочередное заседание, где должны были рассматривать ратификацию вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации венгерского независимого издания Telex.

Внеочередное заседание ранее инициировала оппозиционная венгерская партия "Движение Моментум" после того, как на Вильнюсском саммите турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал передать на ратификацию заявку о вступлении Швеции в НАТО.

Позже к инициативе "Движение Моментум" присоединились и другие оппозиционные силы, дополнив повестку дня заседания своими предложениями – в частности, вопросом доступа венгерских студентов и преподавателей к программам Erasmus.

Но депутаты "Фидеса", как и сообщалось ранее, не пришли на заседание, в результате чего не собрали кворум ни для одного решения. Присутствующие же депутаты опубликовали в соцсетях фото почти пустого зала парламента.

"Где находятся провластные депутаты в свой рабочий день? За что они получают зарплату, если не ходят на работу?" – риторически спросил глава "Движения Моментум" Ференц Геленсер.

А Ласло Варджу из "Демократической коалиции" добавил, что венгерский премьер Виктор Орбан сознательно не дает "зеленый свет" для ратификации шведского вступления в Альянс, потому что зависит от президента России Владимира Путина.

Как известно, на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Кроме Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.