США подтвердили переговоры с Украиной о двусторонних "гарантиях безопасности"

Государственный департамент США в понедельник подтвердил, что на этой неделе между Киевом и Вашингтоном начнутся переговоры о так называемых долгосрочных обязательствах по безопасности, задекларированных на саммите НАТО в Вильнюсе.

Об этом сказал представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Миллера, переговоры станут продолжением заявления, объявленного "Группой семи" на полях последнего саммита НАТО в Вильнюсе, где страны "заявили, что будут участвовать в переговорах с правительством Украины о многолетних обязательствах по безопасности Украины".

"На этой неделе начнутся переговоры о том, как мы можем решить относительно подробностей этих обязательств по безопасности в дальнейшем", – добавил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США рассматривают долгосрочные обязательства по безопасности отдельно от военной помощи, которую Вашингтон предоставил и будет предоставлять Киеву.

Накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина на этой неделе начнет переговоры с Соединенными Штатами по двустороннему соглашению о предоставлении "гарантий безопасности".

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

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