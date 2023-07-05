ЕС существенно сократил импорт нефти и газа из России: данные Евростата

После вторжения России в Украину ЕС существенно сократил долю импорта нефтепродуктов и газа из РФ.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

Евростат напоминает, что 5 декабря 2022 года вступил в силу запрет ЕС на морской импорт российской сырой нефти, а 5 февраля 2023 года – эмбарго на импорт нефтепродуктов.

Влияние этих мер стало заметным в первом квартале 2023 года. Если в первом квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов с долей 26,0%, то в первом квартале 2023 года доля России составляла лишь 3,2%. Это на 22,8 процентных пункта меньше.

В противовес этому выросли доли Норвегии (+3,8 процентных пункта), Саудовской Аравии (+3,4 процентных пункта) и США (+2,7 процентных пункта) за тот же период.

Аналогичная ситуация сложилась и с природным газом, когда страны ЕС переориентировались на другие источники поставок.

В первом квартале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком в ЕС с долей 38,8%, за ней следовала Норвегия (38,1%).

В первом квартале 2023 года доля России упала на 21,4 процентных пункта, тогда как больше всего выросли доли Норвегии (+8 процентных пунктов), Алжира (+7,4 процентных пункта) и Великобритании (+4 процентных пункта).

Что касается сжиженного природного газа, то в первом квартале 2022 года Россия (18,1%) была вторым крупнейшим поставщиком в ЕС после США (48,6%).

В первом квартале 2023 года доля России сократилась на 4,9 процентных пункта. В то же время выросли доли Норвегии (+6,5 процентных пункта), Катара и Алжира (по +2,4 процентных пункта), а доля США упала на 8,4 процентных пункта.

В мае 2023 года Европейский Союз объявил, что смог преодолеть зависимость от российских энергоносителей.

Напомним, в августе прошлого года начал действовать план ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%.