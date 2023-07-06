Белый дом обратился к Венгрии и Турции относительно заявки Швеции на вступление в НАТО

В Белом доме заявили, что Турция и Венгрия должны как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, поскольку страна выполнила все обязательства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы призвали Турцию и Венгрию как можно быстрее одобрить заявку Швеции на членство в НАТО. Швеция...выполнила обязательства, которые она взяла на себя в рамках трехстороннего меморандума, который она подписала с Финляндией и Турцией на полях саммита НАТО в Мадриде в прошлом году", – отметила она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Швеция является сильным, дееспособным партнером в сфере обороны, который разделяет ценности НАТО и будет укреплять Альянс и вносить вклад в европейскую безопасность.

"И поэтому мы считаем, что их партнерство должно превратиться в членство в НАТО как можно скорее", – добавила она.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, во время которого, в частности, обсуждали вопрос вступления Швеции в НАТО.

Президент Турции Эрдоган ранее заявлял, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

По неофициальной информации, Анкара якобы требует от Швеции выдать или выслать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

В то же время Венгрия заявляет, что координируется с Турцией в вопросе ратификации вступления Швеции в НАТО.