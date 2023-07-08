Канада тоже не поддержала решение США предоставить кассетные боеприпасы

Правительство Канады подтвердило свою позицию относительно запрета использования кассетных боеприпасов после решения Соединенных Штатов передать их Украине для помощи в контрнаступлении против российских оборонных линий.

Заявление канадского правительства цитирует телеканал CTV News, сообщает "Европейская правда".

Оттава напомнила, что является подписантом Конвенции о кассетных боеприпасах, которую ратифицировали более 100 стран.

"Мы не поддерживаем использование кассетных боеприпасов и стремимся положить конец влиянию кассетных боеприпасов на гражданское население, особенно на детей", – говорится в заявлении.

"Канада полностью соблюдает Конвенцию (о кассетных боеприпасах. – Ред.), и мы серьезно относимся к нашему обязательству по Конвенции способствовать ее принятию во всем мире", – подчеркнули в канадском правительстве.

Ранее против решения Штатов выступили Германия, Испания и Великобритания.

Напомним, в пятницу США официально объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, в который вошли в частности усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), или кассетные снаряды.

В Белом доме ранее объясняли, чтоУкраина обязалась минимизировать риск использования кассетных боеприпасов, а те, что предоставят США, несут значительно меньшие риски для гражданских, чем те, что уже применяет Россия на поле боя.