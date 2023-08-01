Франция пока не будет забирать из Нигера свой военный контингент

Операция по эвакуации граждан Франции и других стран Европейского Союза из Нигера, где произошел военный переворот, не касается французского военного контингента.

Об этом говорится в комментарии Генерального штаба Вооруженных сил Франции, который цитируют СМИ, в частности BFMTV, сообщает "Европейская правда".

Операция по эвакуации касается гражданских лиц – французских и европейских граждан, чтобы гарантировать их безопасность после переворота в Нигере на прошлой неделе, сообщили журналистам во французском Генштабе.

Эвакуация французских военнослужащих, дислоцированных в Нигере, "не стоит на повестке дня", добавили там.

Три самолета – Airbus A330 и A330 MRTT – уже вылетели с юга Франции на гражданский аэродром Ниамея для эвакуации гражданских.

Один из них в понедельник вечером уже вылетел из Ниамея, рассказала AFP министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. По ее словам, на борту Airbus A330 – 262 гражданских, в основном граждан Франции, и в том числе более десяти младенцев.

Военный контингент Франции в Нигере насчитывает до 1500 военнослужащих, они помогали местным властям в борьбе с террористами и патрулировании границы.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, которого схватили и отстранили от власти. Новым лидером страны объявили армейского генерала Абдурахмана Тчиани.

Нигер, бывшая французская колония, был партнером Франции и США в сфере безопасности. Эти государства использовали его как базу для борьбы с исламистским повстанческим движением в регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.