Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен

Правительство Италии одобрило меры, направленные на то, чтобы ограничить рост цен на авиабилеты на рейсы между островами и материковой частью страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

На практике меры итальянского правительства запрещают авиакомпаниям повышать цены на рейсы между материковой частью страны и Сицилией или Сардинией более чем на 200 процентов от средней цены рейса – хотя непонятно, что считать "средней ценой".

Это произошло после того, как цены на авиабилеты лоукостеров на оба острова резко выросли.

Этот шаг Италии состоялся на следующий день после одобрения правительством налога на сверхприбыли банков, что вызвало еще большую путаницу среди международных наблюдателей относительно экономической стратегии правого правительства Джорджии Мелони.

Авиакомпании отреагировали на шаг Рима с возмущением, а генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон назвал его "незаконным".

"Это смешно, незаконно, это вмешательство в свободный рынок, согласно европейскому законодательству. Он должен быть отменен", – сказал Уилсон.

Представитель Еврокомиссии сообщил, что комиссия связалась с итальянскими властями и ожидает получить "более подробную информацию о точном содержании меры, о которой идет речь".

Спикер сказал, что Еврокомиссия поддерживает меры, которые улучшают сообщение по доступным ценам, но "устойчивая конкуренция со свободным ценообразованием, как правило, является лучшим гарантом доступных цен".

Ryanair осуществляет более 500 еженедельных рейсов между итальянскими островами и материком во время пика летнего сезона.

Уилсон сравнил меры итальянского правительства с практиками "Советского Союза в 1927 году".

Он утверждает, что с экономической точки зрения эта мера является "нелогичной", поскольку она будет побуждать компанию сократить свои маршруты в Италии и открыть новые направления. "Даже в школе Гарри Поттера понимали, что нужно увеличить предложение продукта, чтобы цены снизились", – добавил он.

Меры еще не приняты окончательно. Правительственное постановление будет передано на рассмотрение депутатов Палаты депутатов Италии, у которых есть два месяца на внесение поправок.

В июле Европейская комиссия предварительно согласовала выделение Италии третьего транша из фонда Евросоюза для преодоления последствий пандемии COVID-19 в размере 18,5 миллиарда евро. Он долгое время блокировался из-за невыполнения итальянскими властями требований Еврокомиссии