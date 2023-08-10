Финляндия планирует разрешить размещение военных США в стране на долгосрочной основе

Финляндия ведет переговоры о новом соглашении об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которое должно способствовать углублению сотрудничества между странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Согласно договору, Финляндия позволит присутствие войск другой страны на своей территории дольше, чем обычные военные учения. В то же время о постоянных базах американских военных речь не идет.

Цель соглашения заключается в том, что американские солдаты получат в свое распоряжение объекты и территории в Финляндии, например, для тренировок, хранения оружия и технического обслуживания техники.

Американские военные, вероятно, получат доступ по крайней мере к одному аэропорту и порту, а также доступ к некоторым полигонам. Помещения, отводимые США, могут быть расположены на территории нынешних гарнизонов Сил обороны или в непосредственной близости от них.

Иро Сяркка, старший научный сотрудник Института внешней политики, заключает, что соглашение практически усиливает возможность получения помощи Финляндией и сближает страну с Соединенными Штатами.

"Да, это очень существенное изменение в политике безопасности Финляндии. У Финляндии никогда не было войск из других стран на долгосрочной основе в мирное время. И теперь, конечно, все препятствия для практического сотрудничества между Финляндией и Соединенными Штатами будут устранены", – сказал он.

Президенты Саули Ниинистьо и Джо Байден договорились об углублении оборонного сотрудничества в марте 2022 года, после того, как Россия напала на Украину. Ниинистьо встретился с Байденом в Вашингтоне вскоре после нападения России.

Норвегия уже имеет подобное соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами. Швеция и Дания также ведут переговоры об аналогичном соглашении с Соединенными Штатами.

Как сообщалось, Государственный департамент США одобрил продажу правительству Финляндии оборудования для модернизации реактивных систем залпового огня M270A2 стоимостью 395 миллионов долларов.

В ноябре 2022 года Государственный департамент США одобрил продажу Финляндии партии управляемых ракет для РСЗО М270 MLRS на 635 миллионов долларов.