Страны ЕС заполнили свои газохранилища на 88%

Страны ЕС почти достигли целевого показателя заполненности газохранилищ.

Как пишет "Европейская правда", об этом радиостанции RMF FM стало известно от представителя Еврокомиссии.

"Благодаря мерам, которые мы принимаем в энергетическом секторе, мы находимся в лучшей ситуации и лучше подготовлены к предстоящей зиме", – сказал он.

"Конечно, мы остаемся бдительными и полностью осознаем потенциальные риски. Мы продолжим работать над подготовкой к зиме, чтобы обеспечить безопасность энергоснабжения и доступность энергии в ЕС", – заявил представитель ЕК.

Сообщается, что "по состоянию на сегодня" страны ЕС заполнили свои газовые хранилища на 88%.

Согласно новым целям по хранению газа, принятым в прошлом году, страны-члены ЕС должны заполнить свои хранилища на 90% до 1 ноября. Все указывает на то, что эта цель будет достигнута даже раньше этой даты.

В прошлом году страны ЕС с легкостью превысили установленную тогда цель в 80% к 1 ноября, достигнув этого уровня раньше, чем планировалось. Тогда пиковый уровень заполнения хранилищ достиг 95% от их мощности.

В прошлом году ЕК предложила государствам-членам сократить потребление газа на 15%, чтобы пережить зиму 2022/2023 гг. Эти усилия позволили сократить спрос на газ почти на 18%, причем половина экономии пришлась на домохозяйства. Сейчас Евросоюз также находится на пути к достижению аналогичной экономии.

В конце июля стало известно, что чешские газовые хранилища уже заполнены на 90% для будущего отопительного сезона, при этом из России не поставляли ни одного кубометра голубого топлива.

Напомним, данные Евростата на начало июля свидетельствуют, что после вторжения России в Украину ЕС существенно сократил долю импорта нефтепродуктов и газа из РФ.