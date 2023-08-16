В Турции зафиксировали рекордные почти 50 градусов жары

В Турции накануне зафиксировали температурный рекорд, когда жара достигла 49,5 градусов.

Об этом в Twitter написал министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки, сообщает "Европейская правда".

По данным метеорологов, самая высокая в истории Турции температура была зафиксирована в городе Сарыджакая, что в провинции Эскишехир.

Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının etkisiyle, bugün Türkiye’de sıcaklık rekoru kırıldı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz verilerine göre; en yüksek sıcaklık 49,5 °C ile #Eskişehir #Sarıcakaya'da ölçüldü.



Eski rekor… pic.twitter.com/oSKgtRzhYa — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) August 15, 2023

Предыдущий рекорд был установлен 20 июля 2021 года, когда в городе Джизре столбики термометров поднялись до 49,1 градуса.

Напомним, Португалия в понедельник, 7 августа, зарегистрировала, возможно, самую высокую температуру в этом году. Предварительные данные метеорологической станции в городе Сантарем, что рядом с Лиссабоном, свидетельствуют об установлении 7 августа температурного рекорда для страны за 2023 год – 46,4°C

В Греции в июле также зарегистрировали рекордные 46°C, а в центральных и южных регионах Италии заметили рост смертности на фоне рекордной жары.