Президент анонсировал переговоры со Швецией о соглашении по "гарантиям безопасности"

Швеция станет следующим государством, с которым Украина начнет переговоры о двустороннем соглашении о долгосрочных обязательствах по безопасности в рамках соответствующей декларации "Группы семи".

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров со шведским премьером Ульфом Кристерссоном заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент "Европейской правды".

"Швеция поддержала декларацию "Группы семи" относительно "гарантий безопасности" для Украины. Мы за это благодарны", – отметил Зеленский.

И сегодня наши команды будут обсуждать работу над соответствующим украинско-шведским двусторонним документом. Позже будет такая возможность встречи", – добавил президент.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

По состоянию на сейчас уже двадцать пять государств присоединились к декларации G7 о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины.

Кроме того, в течение августа Украина начала переговоры о "гарантиях безопасности" с Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

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