Зеленский ответил на вопрос о возможности мирных переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нидерланды ответил на вопрос о вероятности проведения мирных переговоров с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на авиабазе в Эйндховене.

По словам Зеленского, единственным документом, на основе которого могут происходить переговоры о мире, является формула мира.

Он также исключил возможность "обмена чего-либо" на украинские территории.

"У нас есть один документ, у нас есть формула мира, у нас есть одно желание – мир. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами. Чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне. На стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины", – заявил украинский президент.

В то же время он отметил необходимость восстановления справедливости и привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления, в частности, авиакатастрофу Боинга MH-17, зверства в Буче и уничтожение Мариуполя.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Зеленского из 10 пунктов.

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