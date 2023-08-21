Премьера Нидерландов раскритиковали за планы поставки F-16 Украине

Нидерландские крайне левые и правые партии раскритиковали премьер-министра Марка Рютте за то, что он в обход парламента объявил в воскресенье о намерениях предоставить Украине истребители F-16.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Заявление Рютте прозвучало во время неожиданного визита президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды, во время которого лидеры двух стран встретились на авиабазе в Эйндховене. В июле Рютте подчеркивал, что отставка нидерландского кабинета министров не повлияет на поддержку Украины, а следовательно, и на участие Нидерландов в коалиции по поставке истребителей F-16.

Однако, по мнению некоторых депутатов, такое важное решение требует парламентских консультаций.

"Поставка F-16 в Украину – это далеко идущее решение, которое должно быть сначала обсуждено с Палатой представителей. Особенно, когда правительство уходит в отставку", – написал в Twitter депутат-социалист Яспер ван Дейк (SP/Европейские левые).

Ван Дейк добавил ряд парламентских вопросов, которые он имеет к Рютте, в частности, могут ли F-16 использоваться на территории России и как это решение должно предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Между тем ультраправый "Форум за демократию" (FvD/ID) выразил обеспокоенность из-за потенциальной бомбардировки российских объектов Украиной.

"Безумие. Голландские F-16 в Украину, чтобы бомбить российские цели. Даже сейчас, когда Рютте уходит в отставку, он втягивает Нидерланды в войну. И он может, потому что все партии в Палате представителей поддерживают его в разжигании войны", – написала партия в Twitter.

Лидер FvD Тьерри Боде неоднократно выступал с заявлениями в поддержку президента России Владимира Путина и российской агрессии в Украине. В 2020 году Служба общей разведки и безопасности (AIVD) допрашивала его о возможном проникновении в его партию российских чиновников и шпионов.

Нидерланды заявили о готовности предоставить Украине истребители F-16 еще в мае, когда объявили о создании совместной коалиции с Великобританией, к которой впоследствии присоединился ряд других стран.

Кроме 42 истребителей от Нидерландов, премьер Дании Метте Фредериксен объявила, что Дания решила передать Украине 19 истребителей F-16.