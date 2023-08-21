Соратники Саакашвили начинают предвыборную кампанию от его имени

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили через своих соратников начинает предвыборную кампанию; во власти намекают, что могут объявить ее незаконной.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Представительница Единого национального движения – партии Саакашвили – Софо Джапаридзе объявила, что с 22 августа начнет масштабную кампанию от имени бывшего грузинского президента для подготовки смены власти в стране.

Саакашвили ранее назначил Джапаридзе своим пресс-секретарем.

"Назовем это началом предвыборной кампании", – объявила Джапаридзе, отметив, что как представитель Саакашвили планирует посетить все регионы Грузии, встречаться с его сторонниками и планировать дальнейшие действия.

В комитете по правам человека парламента Грузии заявили, что Саакашвили не имеет права вести в Грузии предвыборную кампанию, поскольку не является гражданином страны.

Глава комитета Михеил Саджвеладзе сказал, что пока неизвестно в деталях, что именно предусматривает анонсированная кампания, трудно сказать, будет ли это нарушением закона, но "попытки вмешательства в политику со стороны иностранного гражданина – это как минимум проявление неуважения к законодательству".

Как известно, Саакашвили потерял грузинское гражданство в конце 2015 года в связи с тем, что стал гражданином Украины.

Следующие парламентские выборы в Грузии запланированы на 2024 год.

Напомним, в начале июля Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядел крайне истощенным, что вызвало широкий резонанс.

После этого стало известно, что к Саакашвили после шестимесячной задержки пустили польских врачей. Однако в пенитенциарной службе заявили, что польский врач пытался тайком вынести образцы материалов, взятых у Саакашвили.