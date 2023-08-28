Украина "на завершающей стадии" назначения посла в Чехии, есть несколько кандидатов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что Украина находится "на завершающей стадии" процесса отбора нового посла в Чехии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, об этом Кулеба заявил во время переговоров с чешским коллегой Яном Липавским в Праге в понедельник.

Должность посла в Чехии вакантна более года после того, как последнего руководителя диппредставительства Евгения Перебийноса назначили заместителем министра иностранных дел Украины.

Как пояснил Кулеба, за это время Киев так и не нашел человека, который бы полностью соответствовал этой должности, "учитывая первоклассные отношения между двумя странами".

"Но сейчас мы находимся на финальной стадии процесса отбора. У нас уже есть определенный отбор из нескольких кандидатов, и окончательное решение будет принимать президент", – отметил глава МИД.

Глава чешской дипломатии в свою очередь сказал, что Прага неоднократно поднимала вопрос о представительстве Украины в Чехии.

"С другой стороны, мы должны уважать суверенитет украинской стороны в принятии решений в этом вопросе. Это означает, что мы не можем выйти за пределы того, что мы регулярно вспоминаем об этом в дружеских переговорах", – добавил Липавский.

Напомним, в МИД рассматривали возможные назначения "политического посла" Украины в Чехии. В частности, звучало имя экс-главы Укроборонпрома Юрия Гусева, но впоследствии от его кандидатуры отказались.

О политике назначения послов Украины читайте в статье ЕвроПравды: "Послы по объявлению". Зеленский назначает топ-дипломатов без опыта в МИД: это хорошо или плохо?