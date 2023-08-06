Генсек Совета Европы осудила произвольное "правосудие" в России против оппонентов Кремля

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что обеспокоена все более явным преследованием оппонентов Кремля внутри России, и призвала отпустить российских оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу.

Как сообщает "Европейская правда", ее заявление распространила пресс-служба Совета Европы.

Пейчинович-Бурич отметила, что в то время как Россия продолжает агрессию против Украины, внутри РФ можно видеть все более репрессивные шаги против оппонентов Кремля и всех несогласных.

Она призвала Москву освободить заключенных оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу, а также расследовать более давние покушения на них.

"Я поражена, насколько явно российские власти нарушают право на справедливый суд и надлежащий судебный процесс и другие права этих двух оппозиционных политиков. Постоянное несоблюдение принципа беспристрастного правосудия прямо свидетельствует о произвольном и безосновательном характере их преследования и практически не оставляет сомнений в том, что за приговорами для них – политическая месть", – заявила Мария Пейчинович-Бурич.

В пятницу Московский городской суд приговорил Навального к еще 19 годам лишения свободы по так называемому делу о создании "экстремистского сообщества". Это первое дело, связанное с его политической деятельностью. Среди статей обвинения фигурировали, среди прочего, "финансирование экстремизма" и "реабилитация нацизма".

Евросоюз и США осудили приговор.

Напомним, в конце июля ЕС расширил санкции за нарушение прав человека в России.