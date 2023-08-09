Reuters: ЕС начал подготовку санкций против Нигера

Страны Европейского Союза начали подготовку к введению первых санкций против членов хунты, которая захватила власть в Нигере в прошлом месяце.

Об этом сообщили агентству Reuters в среду европейские источники, пишет "Европейская правда".

Чиновник ЕС, который занимается вопросами санкций, и дипломат ЕС заявили, что Евросоюз начал обсуждать критерии карательных мер.

Чиновник сказал, что они будут включать "подрыв демократии" в Нигере и, вероятно, будут согласованы в ближайшее время.

"Следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты, которые будут считаться ответственными (за захват власти. – Ред.)", – сказал дипломат ЕС.

Пока не понятно, когда санкции будут согласованы.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС, которые встретятся 31 августа в испанском городе Толедо, обсудят ситуацию в Нигере, в том числе санкции.

Блок стран Западной Африки ECOWAS пригрозил хунте, захватившей власть в стране, военной интервенцией в Нигер, если они добровольно не вернут власть законно избранному президенту Мохамеду Базуму.

Лидеры ECOWAS должны встретиться в четверг после того, как истек срок, отведенный для восстановления в должности Базума.

"ЕС готов поддержать решение ECOWAS, включая принятие санкций", – заявил Петер Стано, представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики.

Напомним, 26 июля в Нигере произошел военный переворот, который окончательно разрушил систему исторического влияния Парижа в бывших колониях Франции и Бельгии в государствах к югу от Сахары.

Детали читайте в статье: Франция ищет новое место в мире: как Париж пересматривает принципы своей внешней политики.