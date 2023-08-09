Politico пишет, что Байден попросит у Конгресса дополнительное финансирование для Украины

Администрация президента США Джо Байдена уже в четверг обнародует запрос в Конгресс на дополнительное финансирование помощи Украине на фоне завершения очередного бюджетного года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", изданию Politico рассказали два информированных собеседника.

По данным СМИ, запрос Белого дома на "экстренное финансирование" также будет предусматривать, как и сообщалось, помощь Тайваню и дополнительные средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Окончательный перечень запросов окончательно формирует Офис менеджмента и бюджета США при Белом доме, поэтому он может измениться. Конкретные суммы дополнительного финансирования источники Politico раскрывать отказались.

Как напоминает издание, 30 сентября завершается очередной финансовый год в США, а следовательно, и правительственное финансирование некоторых программ.

Если к тому времени Конгресс не согласует с Белым домом хотя бы временный план расходов, США ждет шатдаун – вынужденное приостановление работы федеральных органов власти. Ожидается, что бюджетный запрос Белого дома имеет целью предотвратить этот сценарий.

Politico прогнозирует, что принятие такого запроса будет нелегким, ведь в Палате представителей США преобладают республиканцы, многие из которых против принятия временного финансирования без резкого сокращения расходов.

Ранее некоторые должностные лица администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов общей помощи Киеву.