Кремль подтвердил дату встречи Путина и Эрдогана

В Кремле подтвердили, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи состоится 4 сентября.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

"Переговоры пройдут в понедельник. Они пройдут в Сочи. Это будет середина дня", – сказал Песков журналистам.

Эта встреча станет редким визитом в Россию лидера страны-члена НАТО во время полномасштабной войны РФ в Украине. Анкара пока не подтвердила дату проведения встречи.

Ожидается, что на встрече Турция будет настаивать на восстановлении черноморского "зернового соглашения", из которого Москва в одностороннем порядке вышла в июле.

Кроме того, Эрдогана беспокоят и двусторонние вопросы, такие как импорт природного газа из России.

Ранее ожидали визита Путина в Турцию для встречи с Эрдоганом, однако впоследствии стало известно, что турецкий президент вместо этого поедет в Россию.

На прошлой неделе министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в Киеве обсудили возобновление работы "зерновой сделки".

Накануне Фидан во время визита в Москву после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к возобновлению Черноморской зерновой инициативы.