Дания развернула в аэропорту российского замминистра, ехавшего на конференцию ВОЗ

Заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая развернули в аэропорту Копенгагена, когда он направлялся на конференцию Всемирной организации здравоохранения в Дании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения А. Салагай должен был посетить это мероприятие. Однако в аэропорту Каструп ему было отказано во въезде в Данию", – заявило посольство России в Дании. Осуждая инцидент, посольство потребовало извинений от датских властей.

Министерство иностранных дел Дании проводит расследование, сообщают местные СМИ.

Конференция ВОЗ является региональной встречей на тему "применение поведенческих и культурных знаний для здравоохранения" и проходит в Копенгагене с 12 по 14 сентября.

Отказ произошел на фоне спора между Данией и Россией по количеству должностных лиц, работающих в посольствах друг друга.

Напомним, МИД Дании 1 сентября сообщил послу России Владимиру Барбину, что штат посольства в Копенгагене должен быть сокращен до уровня, соответствующего штату посольства Дании в Москве – до 5 дипломатов и 20 административно-технических сотрудников.

Там объяснили, что переговоры о расширении штата датского посольства не дали результата, потому что Москва постоянно пыталась отправить в Данию сотрудников своей разведки.

В Москве немногословно заявили, что "сделают выводы" из этого решения.

Посольство России в Копенгагене имеет время до 29 сентября, чтобы сократить свой штат.