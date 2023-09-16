Литва призывает выделить больше денег для Украины во время пересмотра бюджета ЕС

Европейский Союз должен выделить больше средств на поддержку Украины в своем пересмотренном долгосрочном бюджете и пополнить фонды военной мобильности ЕС.

Об этом заявила в субботу министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В рамках пересмотра бюджета ЕС на 2021-2027 годы Европейская комиссия в июне предложила выделить Украине 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов, чтобы поддержать Киев в финансовой сфере, пока он борется с российской агрессией.

В этом году ЕС выплатит Украине 18 миллиардов евро в виде очень льготных кредитов, но если предложение и останется на уровне 50 млрд евро, то с 2024 по 2027 год Украина будет получать только 12,5 миллиардов ежегодно.

"Если разделить сумму евро, которая есть в предложении, на четыре года, то она будет меньше, чем в этом году. Поэтому наше предложение заключается в том, что, возможно, мы сможем достичь того же уровня, который был в 2023 году", – сказала Скайсте.

"Если мы будем иметь тот же уровень, что и в 2023 году, это будет 72 миллиарда", – добавила она.

По ее словам, пересмотр бюджета ЕС также должен добавить денег на военную мобильность – дороги, порты, мосты и аэропорты, которые позволяют вооруженным силам быстро передвигаться – поскольку 1,7 миллиарда евро, изначально выделенных на эти цели, недостаточно.

"Мы видим, что потребность в инфраструктуре военной мобильности растет. Только для Литвы она превышает миллиард евро", – сказала она.

Правительства ЕС стремятся достичь соглашения по пересмотренному бюджету на 2021-2027 годы до конца 2023 года, но переговоры идут трудно, поскольку Еврокомиссия также попросила 15 дополнительных миллиардов евро на решение миграционных вопросов и дополнительные деньги на покрытие растущих расходов на заимствования по общему долгу ЕС в связи с повышением процентных ставок.

Чтобы покрыть часть расходов, исполнительная власть ЕС хочет, чтобы правительства выделили ЕС новые специальные потоки доходов от торговли квотами на выбросы CO2 и 0,5% от условной базы прибыли компаний ЕС, рассчитанной Евростатом.

Напомним, в июле министры финансов Европейского Союза единогласно поддержали выделение дополнительных средств для Украины для пополнения ее долгосрочного бюджета.