Вучич обижен, что ЕС поддерживает Украину больше, чем Сербию

Сербский президент Александар Вучич выразил непонимание тем, что Европейский Союз гораздо быстрее движется в вопросе предоставления членства Украине, чем его государству.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Вучич сказал в интервью Financial Times.

По словам президента Сербии, уровень поддержки Украины со стороны ЕС, предоставление ей статуса кандидата в течение года после подачи заявки и потенциальное начало переговоров о членстве "показывает нам (такую политическую поддержку. – Ред.), которую мы никогда не получали".

Сербия подала заявку на членство в Евросоюзе в 2010 году и начала переговоры в 2014-м. Сейчас они затормозились прежде всего из-за нежелания Белграда нормализовать отношения с частично признанным Косово.

Сербия также является единственной западнобалканской страной, которая не присоединилась к санкциям ЕС против России, что европейские чиновники неоднократно называли нарушением общей внешней политики объединения.

Но Вучич утверждает, что задержка в переговорах не отражает реальной ситуации в Сербии, которая, по его словам, "находится в гораздо лучшем состоянии, чем Румыния и Болгария в 2007 году, когда они присоединились к ЕС".

Он также скептически отнесся к намерениям Европейского Союза подготовиться к принятию новых членов до 2030 года.

"Кто знает, что произойдет через семь лет? Поглощающая способность ЕС не больше, чем была. У вас есть 10 чистых плательщиков (в бюджет ЕС. – Ред.) и 17 стран, которые берут их деньги. Ни одна из них не хотела бы иметь больше членов, на которых тратит деньги", – считает Вучич.

Ранее европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года.

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