Столтенберг призвал готовиться к затяжной войне РФ против Украины

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг предостерег, что несмотря на желание скорейшего мира полномасштабная война России против Украины продлится долго, и к этому нужно быть готовыми.

Об этом Столтенберг заявил в опубликованном в воскресенье интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, пишет "Европейская правда".

Как пояснил генсек НАТО, "большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались", и именно поэтому Альянс должен готовиться к долгой войне в Украине".

"Мы все стремимся к быстрому миру. В то же время мы должны осознавать: если президент (Владимир. – Ред.) Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", – добавил он.

Столтенберг подчеркнул, что после завершения войны Украина должна будет получить гарантии безопасности, чтобы российская агрессия против нее не повторилась.

"Мирное соглашение не должно служить для России передышкой, чтобы она потом снова напала (на Украину. – Ред.). Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе. Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО", – отметил генсек.

В прошлом месяце канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что государства "Группы семи" осознавали длительный характер полномасштабной войны России против Украины и готовы поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

В то же время президент США Джо Байден считает, что война в Украине не продлится годами, поскольку президент РФ Владимир Путин со временем примет решение, что это не в интересах России.