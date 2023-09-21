Науседа: РФ готовится к еще более масштабным военным действиям, а не к миру

Президент Литвы Гитанас Науседа на сессии Генеральной ассамблеи ООН назвал войну РФ против Украины проблемой всего мира, которая затрагивает глобальную продовольственную и ядерную безопасность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Литовский лидер выразил обеспокоенность тем, что Россия официально объявила о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

"Это означает, что РФ готовится к еще более масштабным военным действиям, а не к миру", – убежден Науседа.

По его словам, международное сообщество должно оказывать более сильное давление на Россию, чтобы она прекратила свои преднамеренные нападения на украинское гражданское население и гражданскую инфраструктуру.

"Беспрецедентная экологическая катастрофа, вызванная разрушением Каховской дамбы, не должна повториться в новых, еще более опасных формах", – добавил президент Литвы.

Он призвал остановить агрессивную войну РФ немедленным, полным и безоговорочным выводом войск и техники с территории Украины в международно признанных границах 1991 года.

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель выступил на Совбезе ООН, где обратился к Китаю с призывом повлиять на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский, выступая в Совете безопасности ООН в Нью-Йорке в среду, перечислил два условия, которые должны быть выполнены для полного прекращения боевых действий в Украине.

Первое – полный вывод всех российских сил и наемников с суверенной территории Украины в границах 1991 года, включая Черноморский флот России или "те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны".

Вторым пунктом президент указал полное возвращение Украине эффективного контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.