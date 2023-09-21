Суд ЕС установил, что Германия недостаточно защищает окружающую среду

Суд ЕС в своем решении постановил, что Германия недостаточно выполнила свои обязательства по защите окружающей среды, предусмотренные европейским законодательством.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

В решении от 21 сентября Суд ЕС постановил, что Германия недостаточно выполнила свои обязательства по определению и защите заповедных территорий.

В Германии идентифицировали около 4600 территорий, которые должны были попасть под защиту с целью сохранения важных экосистем. В 2019 году Еврокомиссия констатировала, что Германия недостаточно выполняет обязательства, в частности, по защите равнинных и горных лугов и многие из них уменьшились в площади или совсем исчезли в результате хозяйственной деятельности.

Суд ЕС установил, что Германия не определила как территории с защитным статусом 88 участков и этим нарушила евродирективу 1992 года о среде обитания, которая является одной из основополагающих в вопросах политики ЕС по защите окружающей среды.

Также обнаружили более многочисленные мелкие проблемы – как, например, неучет того или иного вида в оценках воздействия на окружающую среду.

Ранее в сентябре несколько экологических инициатив призвали Еврокомиссию обеспечить выполнение меморандума о незаконной вырубке лесов в Румынии.

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