Эрдоган не разделяет "негативного отношения" к Путину, потому что Россия - "не обычная страна"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не разделяет мнения лидеров некоторых других государств о "негативном отношении" к Владимиру Путину, чье государство более полутора лет ведет захватническую войну против Украины.

Об этом Эрдоган сказал пулу турецких журналистов в Нью-Йорке в среду вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"И лидеры, и премьер-министры (других государств. – Ред.) имеют негативное отношение к Путину. Конечно, у нас не одинаковое отношение. Я не считаю такое отношение правильным. Потому что Россия – не обычная страна", – сказал турецкий лидер.

Он добавил, что Россия является одним из ведущих производителей зерна в мире, поэтому "сейчас такую страну нельзя игнорировать".

"Мы продолжим наши отношения с Россией в позитивном ключе", – сказал Эрдоган, имея в виду стремление Турции стать хабом для экспорта природного газа в Европу и зависимость Анкары от импорта российского голубого топлива.

Несколько дней назад турецкий президент заявил, что доверяет России так же, как и Западу, а также верит в желание Путина как можно быстрее закончить войну в Украине.

Турция является членом НАТО и поддерживает территориальную целостность Украины, предоставляя ей ударные беспилотники. В то же время Анкара отказалась присоединиться к санкциям против России из-за вторжения, претендуя на роль посредника между Киевом и Москвой.

Путин встретился с Эрдоганом в Сочи в начале сентября. Турецкий президент надеялся восстановить "зерновое соглашение", но потерпел неудачу. Подробно об этом "ЕвроПравда" писала в статье: Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне.